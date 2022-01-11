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Автоэксперт перечислил пять моделей машин, которые идеально подойдут для новичков

Ирина Игнатенко

Общество
Автоэксперт перечислил пять моделей машин, которые идеально подойдут для новичков
Фото: pixabay.com

Поиск первой машины становится проблемой для многих начинающих водителей. Автоэксперт Вячеслав Субботин дал советы, как выбрать первый автомобиль тем, кто только получил права.

По словам эксперта, выбор первого автомобиля зависит от финансовых возможностей человека, но лучше не покупать подержанные.

— Неопытному водителю нужно заниматься не ремонтом автомобиля. Необходимо концентрироваться на управлении машиной. В новом автомобиле ничего не ломается. Также желательно, чтобы в машине была автоматическая коробка передач, — отметил эксперт в комментарии Nation news.

Эксперт перечислил топ-5 моделей автомобилей, которые идеально подойдут для новичков. Среди них Hyundai Creta, Renault Duster, Volkswagen Tiguan, Skoda Karoq, Skoda Octavia.

До этого автоэксперт Валерий Жар рассказал о неочевидных способах сэкономить расходы на машину. Специалист отметил, что главным расходным веществом в транспортном средстве являются горюче-смазочные материалы. Он порекомендовал водителям ездить плавно, без рывков, резких разгонов и торможений.

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