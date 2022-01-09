Автоэксперт рассказал о неочевидных способах сэкономить на расходах на машину

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Автоэксперт Московского Политеха Валерий Жар сообщил, что в настоящее время растут в цене не только сами машины, но и расходные работы по техосмотру и ремонту. Он рассказал, каким образом можно сэкономить на расходах на автомобиль.

Специалист отметил, что главным расходным материалом в транспортном средстве являются горюче-смазочные материалы. Он порекомендовал водителям ездить плавно, без рывков, резких разгонов и торможений и своевременно переключать передачи. Жар рассказал автолюбителям, что внезапное ускорение машины увеличивает расход топлива вдвое.

Также он раскрыл и другие неочевидные способы добиться экономии расходов. В частности, эксперт посоветовал не использовать в одно время все приспособления, которые увеличивают парусность автомобиля. По словам Жара, багажник с боксом лучше убрать и обращаться к нему только по необходимости.

Кроме того, он напомнил о необходимости своевременно проводить работы по ТО машины, так как необслуженные элементы и невыполненные регулировочные работы систем двигателя создают сбои в работе, сообщает агентство «Прайм».

Автоэксперт Бревдо назвал способы сэкономить на незамерзайке зимой. В качестве альтернативы омывающей жидкости в холодную погоду можно использовать воду с моющим средством или обыкновенную водку. Самостоятельно заниматься изготовлением составов не стоит: расход омывайки не настолько большой. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Кирилл Бревдо.