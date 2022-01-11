Сергей Собянин: В 2022 году планируем открыть еще 50 центров «Московского долголетия»

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В столице в 2022 году планируется открыть еще 50 районных центров для реализации программы «Московское долголетие». Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин во вторник, 11 января, в интервью «Вечерней Москве».

— Помещения подобраны, в них идет ремонт, закупается мебель, формируются штаты работников. Осталось подождать совсем недолго, — заявил мэр столицы.

Он отметил, что в настоящий момент горожане старшего возраста могут обратиться в 21 клуб.

В интервью «ВМ» Сергей Собянин рассказал об итогах и планах модернизации столицы.

В декабре проект «Московское долголетие» сообщил о главных успехах прошлого года. В 2021-м специалисты проекта успели провести 10 онлайн-мероприятий, три видеоэкскурсии, создать пять модных коллекций, снять фильм, а также возобновить очные занятия под открытым небом.

Кроме того, по словам заместителя руководителя московского департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова, более половины работников проекта в течение всего 2021 года информировали москвичей о вакцинации в разных районах города.