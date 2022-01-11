Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин: В 2022 году планируем открыть еще 50 центров «Московского долголетия»

Виктория Сикерина

Город
Сергей Собянин: В 2022 году планируем открыть еще 50 центров «Московского долголетия»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В столице в 2022 году планируется открыть еще 50 районных центров для реализации программы «Московское долголетие». Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин во вторник, 11 января, в интервью «Вечерней Москве».

— Помещения подобраны, в них идет ремонт, закупается мебель, формируются штаты работников. Осталось подождать совсем недолго, — заявил мэр столицы.

Он отметил, что в настоящий момент горожане старшего возраста могут обратиться в 21 клуб.

В интервью «ВМ» Сергей Собянин рассказал об итогах и планах модернизации столицы.

В декабре проект «Московское долголетие» сообщил о главных успехах прошлого года. В 2021-м специалисты проекта успели провести 10 онлайн-мероприятий, три видеоэкскурсии, создать пять модных коллекций, снять фильм, а также возобновить очные занятия под открытым небом.

Кроме того, по словам заместителя руководителя московского департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова, более половины работников проекта в течение всего 2021 года информировали москвичей о вакцинации в разных районах города.

Читайте также:
Пенсионеры Московское долголетие Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Все мнения
О проекте