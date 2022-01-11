Метеоролог рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Крещение

Фото: Михаил Подобед / Вечерняя Москва

Заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич рассказал, какая погода ожидает жителей Санкт-Петербурга на Крещение, 19 января.

Специалист отметил, что 19 января ожидается небольшой снег. Столбики термометров будут колебаться от минус пяти до минус восьми градусов по Цельсию. Экстремальные оттепели и морозы пока не ожидаются.

По словам синоптика, подобная погода будет комфортной для традиционных крещенских купаний.

— Для купания предстоящую погоду можно назвать условно нормальной. Раз уж люди лезут в ледяную воду, то, наверное, небольшой морозец и небольшой снег им не помешают, — отметил он в комментарии «Невским новостям».

В настоящее время в Северной столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за экстремальных морозов. Столбики термометров опустятся до отметки в минус 15–20 градусов. На дорогах города возможно появление гололеда, передает Nation news.

До этого синоптик Александр Синенков рассказал, стоит ли ждать морозов на Крещение в Москве.