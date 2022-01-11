В ЕМА положительно оценили клинические испытания вакцины «Спутник V»

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Специалисты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) положительно оценили процедуру клинических исследований препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом во вторник, 11 января, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

— Вот в этой части как раз EMA уже приезжало, и у нас нет критических замечаний, по части проведения клинических исследований мы получили положительное заключение, — сказал он в эфире YouTube-шоу «Соловьев Live».

Накануне Логунов заявил, что серьезный подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России ожидается в конце января — начале февраля 2022 года.

20 декабря стало известно: ВОЗ рассчитывает, что документы по вакцине от коронавируса «Спутник V» будут направлены до конца января 2022 года. Организация выразила надежду, что аппликант завершит подачу документов к установленному сроку. Инспекцию на месте производства препарата организация сможет провести в феврале 2022 года.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, — «Спутник V». Кроме нее, в РФ зарегистрированы вакцины «Спутник Лайт», «КовиВак» Центра имени Чумакова, а также разработанные центром «Вектор» «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».

Кроме того, 24 ноября в России была зарегистрирована первая вакцина от COVID-19 для подростков «Спутник М». Она будет применяться для профилактики коронавирусной инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Два компонента вакцины вводятся с интервалом в 21 день.