В Центре Гамалеи заявили, что Россию накроет штамм COVID-19 «омикрон»

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Серьезный подъем заражения коронавирусной инфекцией в России ожидается в конце января — начале февраля 2022 года. Об этом во вторник, 11 января, заявил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

— Абсолютно уверен, что до конца января — начала февраля у нас также будет значимый подъем заражения штаммом «омикрон», — сказал специалист в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире увеличилось на 71 процент за минувшие две недели. Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове в четверг, 6 января. Она отметила, что за прошедшую неделю в ВОЗ направили сведения о 9,5 миллиона новых случаев коронавируса, однако реальные данные могут быть значительно выше.

Недавно директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что если в течение полугода удастся пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции 70 процентам населения, то пандемия COVID-19 будет близка к завершению. Однако если люди будут прививаться медленными темпами, то заражение коронавирусом будет продолжаться до бесконечности.

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6 января глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что у россиян, которые не покидали территорию страны, выявили агрессивный штамм коронавирусной инфекции «омикрон». Он отметил, что новая мутация коронавируса распространяется гораздо быстрее предыдущих, а значит, обладает крайне высокой контагиозностью.