Москвичи выберут лучший каток с искусственным льдом в городских парках

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Таганский парк культуры и отдыха Карта всех событий

В 16 парковых зонах Москвы доступны для посещения 20 катков. Они расположились как в центральных районах города, так и на окраинах. Голосование за лучший каток с искусственным льдом в столичных парках стартовало на портале «Активный гражданин».

Так, например, отдать свой голос можно за каток в Парке Горького, за площадку «Сияние льда» в Таганском парке или каток «Полярный» в парке Фили.

Активным горожанам предложат ответить на несколько вопросов о выбранном спортивном объекте. Им предстоит оценить состояние льда, работу пунктов проката, гардеробных и раздевалок, а также музыкальное и световое сопровождение. После участники голосования оценят по десятибалльной системе столичные катки.

С подробностями голосования можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

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В понедельник, 10 января, стало известно, что все 18 бесплатных катков фестиваля «Путешествие в Рождество» продолжат работать в столице. Посетить спортивные объекты можно в будние дни — с 11:00 до 22:00, а в выходные — с 10:00 до 22:00. Вход на катки осуществляется бесплатно, однако за прокат коньков необходимо заплатить 50 рублей и оставить залог в размере двух тысяч рублей.