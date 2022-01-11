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Шойгу распорядился временно сократить служебные командировки из-за «омикрон»-штамма

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Шойгу распорядился временно сократить служебные командировки из-за «омикрон»-штамма
Фото: Минобороны РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу распорядился временно сократить командировки и отпуска за границей из-за штамма коронавируса «омикрон». Об этом он заявил на селекторном совещании во вторник, 11 января.

— Временно сократить служебные командировки и отпуска за пределы страны. Обеспечить плановые темпы повторной вакцинации личного состава в соответствии с утвержденными графиками, — сказал министр.

Он также поручил главам образовательных учреждений Минобороны обеспечить контроль за приезжающими из отпусков и проводить им экспресс-тестирования, сопровождающиеся карантином.

Шойгу также поручил соблюдать ограничения при проведении массовых мероприятий, передает РИА Новости.

В конце декабря министр заявил, что более тридцати медицинских учреждений Министерства обороны РФ используют для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции в стране. По его словам, министерство принимает активное участие в оказании помощи гражданам.

Шойгу уточнил, что Минобороны с помощью пяти тысяч медиков выполнило все поручения по оказанию медицинской помощи жителям шестнадцати субъектов страны и семи зарубежных государств.

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