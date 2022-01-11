В Молдавии могут повысить цены на газ ради выплат Газпрому

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Молдавия ведет переговоры с Газпромом по вопросам отмены авансовой платы за газовое топливо. Об этом сообщил вице-премьер страны Андрей Спыну.

Он рассказал, что «Молдовагаз» может повысить тариф для граждан, чтобы своевременно расплачиваться с российским партнером.

— Также нужно расплатиться авансом за первую половину января, часть также будет переведена до конца этой недели. «Молдовагаз» рассматривает возможность повышения тарифа, чтобы вовремя расплачиваться с Газпромом,— цитирует политика РИА Новости.

Он также рассказал, что обсудил с главой Газпрома возможность отменить выплаты аванса за январь 2022 года. Окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

Накануне глава компании Вадим Чебан заявил, что «Молдовагаз» полностью рассчиталась с российским холдингом «Газпром» за поставки голубого топлива в ноябре.

22 ноября представитель Газпрома Сергей Куприянов заявил, что компания подписала контракт с Молдавией при условии 100-процентной оплаты текущих платежей за газ. Очередной срок платежей наступил в тот же день, но Молдавия так и не перевела деньги, уточнил он. Газпром уведомил Кишинев, что остановит поставки топлива через 48 часов, заключил представитель организации.