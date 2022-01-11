Дело об изнасиловании 13-летней девочки тремя подростками направили в суд

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Завершено расследование уголовного дела в отношении трех подростков в возрасте 16 и 17 лет, которые обвиняются в изнасиловании своей 13-летней знакомой. Об этом в понедельник, 10 января, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По версии следствия, преступление произошло еще в декабре 2020 года. В квартире жилого дома на юго-западе Москвы трое несовершеннолетних напоили 13-летнюю знакомую, после чего воспользовались ее бессознательным состоянием. Они изнасиловали школьницу, а свои действия снимали на камеру мобильного телефона.

Девочка долго время не решалась рассказать о произошедшем, так как насильники угрожали ей. Когда о случившемся узнали родители, они обратились в полицию.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд, — отметила Иванова.

До этого сообщалось, что омбудсмен Татарстана, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с предложением пожизненно лишать свободы педофилов, даже если они совершили свои преступления впервые.