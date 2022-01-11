Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мосгорсуд и 12 районных судов эвакуируют в Москве

Анастасия Колоскова

Происшествия
Мосгорсуд и 12 районных судов эвакуируют в Москве
Фото: АГН «Москва»
Россия, Москва, улица Богородский Вал, 8 Карта всех событий

В столице эвакуируют 12 районных судов и Мосгорсуд. Заседания судов прервали. На улицы вывели около тысячи человек. Об этом во вторник, 11 января, «Вечерней Москве» сообщил источник.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Дмитрий Овешников подтвердил «ВМ», что 12 судов и Мосгорсуд эвакуируют в связи с анонимными письмами, которые были направлены на электронную почту судов об угрозах взрывов в этих учреждениях.

Он отметил, что эвакуация в таких случаях является стандартной практикой.

— Мы действуем в соответствии с регламентом, — заключил Овешников.

До этого сообщалось, что столичные полицейские приступили к проверке после сообщений от неизвестных о том, что посольства Таджикистана и Киргизии в Москве заминированы. Анонимное сообщение об этом поступило накануне днем. Неизвестные заверили, что обезвредить устройство без жертв не выйдет. Также анонимы выдвинули требования вывести войска этих стран из Казахстана.

Ранее неизвестные лица сообщили об угрозе подрыва посольств Белоруссии и Армении в Москве. При этом злоумышленники требовали вывести войска из Казахстана, где в настоящее время проходят протесты.

Читайте также:
ложные угрозы Москва Эвакуация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Все мнения
О проекте