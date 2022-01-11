Мосгорсуд и 12 районных судов эвакуируют в Москве

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Россия, Москва, улица Богородский Вал, 8 Карта всех событий

В столице эвакуируют 12 районных судов и Мосгорсуд. Заседания судов прервали. На улицы вывели около тысячи человек. Об этом во вторник, 11 января, «Вечерней Москве» сообщил источник.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Дмитрий Овешников подтвердил «ВМ», что 12 судов и Мосгорсуд эвакуируют в связи с анонимными письмами, которые были направлены на электронную почту судов об угрозах взрывов в этих учреждениях.

Он отметил, что эвакуация в таких случаях является стандартной практикой.

— Мы действуем в соответствии с регламентом, — заключил Овешников.

До этого сообщалось, что столичные полицейские приступили к проверке после сообщений от неизвестных о том, что посольства Таджикистана и Киргизии в Москве заминированы. Анонимное сообщение об этом поступило накануне днем. Неизвестные заверили, что обезвредить устройство без жертв не выйдет. Также анонимы выдвинули требования вывести войска этих стран из Казахстана.

Ранее неизвестные лица сообщили об угрозе подрыва посольств Белоруссии и Армении в Москве. При этом злоумышленники требовали вывести войска из Казахстана, где в настоящее время проходят протесты.