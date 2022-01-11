Полиция проводит проверку после угрозы взрыва посольств Таджикистана и Киргизии в Москве

Полиция Москвы провела рейд по выявлению курящих в неустановленных местах. / Фото: ALEXANDR KAZAKOV

Столичные полицейские приступили к проверке после сообщений от неизвестных о том, что посольства Таджикистана и Киргизии в Москве заминированы. Об этом во вторник, 11 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, анонимное сообщение, о том что в здании посольств Таджикистана и Киргизии заложено взрывное устройство поступило накануне днем. Неизвестные заверили, что обезвредить устройство без жертв не выйдет. Также анонимы выдвинули требования вывести войска этих стран из Казахстана.

По адресам диппредставительств отправились полицейские и кинологи с собаками, которые не обнаружили в них взрывчатых веществ.

По данному факту проводится проверка, добавил источник.

До этого неизвестные лица сообщили об угрозе подрыва посольств Белоруссии и Армении в Москве. При этом злоумышленники требовали вывести войска из Казахстана, где в настоящее время проходят протесты.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан. По данным на 9 января, жертвами беспорядков оказались более 160 человек, в том числе трое детей.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.