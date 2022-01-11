Эксперт оценил скандальное заявление экс-главы МИД Польши о России

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Заявление экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что Россия «получит по яйцам», свидетельствует, что его страна является частью геополитического концепта США. Об этом заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин во вторник, 11 января.

— Если такие депутаты этого уровня работают, то, видимо, и политика Польши ведется в таком же ключе. Польша, страны Прибалтики, Украина — элементы санитарного кордона, изолирующие Россию от Европы, — рассказал эксперт.

Данные слова, как уверен он, являются закономерной реакцией. Части «кордона» осознают, что они являются элементами геополитического проекта, который США вынашивали после распада СССР, приводит слова Блохина RT.

11 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мнение Сикорского появилось на фоне заявлений главы МИД Сергея Лаврова, который сообщил, что НАТО является геополитическим проектом по освоению бесхозных территорий. Она также уточнила, что Россия — женского рода, а Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия.