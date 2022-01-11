«Жертва концепции гендерного разнообразия»: Захарова высмеяла заявление польского депутата

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова высмеяла комментарий бывшего главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что Россия «получит ниже пояса». Свое мнение по этому поводу представитель российского ведомства во вторник, 11 января, опубликовала на своей странице в Telegram.

По ее словам, мнение Сикорского появилось на фоне заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова, который сообщил, что НАТО является геополитическим проектом по освоению бесхозных территорий.

— Россия — женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия, — написала Захарова.

10 января в Женеве прошли российско-американские переговоры по стратегической стабильности. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

Россию представляли замглавы МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Со стороны американцев на переговорах присутствовала заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.