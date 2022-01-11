Путин 12 января обсудит с правительством газификацию в регионах

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин 12 января на совещании с правительством обсудит вопросы газификации в регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 11 января.

— 12 января В. В. Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой встречи станет обсуждение газификации в регионах, а также ситуации с заблаговременной подготовкой регионами топливно-энергетических балансов, — говорится в сообщении.

Вице-премьер Александр Новак в ходе встречи выступит с докладом по данному поводу, отмечает РИА Новости.

В середине сентября 2021 года Путин рассказал, что конечной целью газификации домовладений является сдерживание цен на оборудование и работы, при этом нельзя допустить монополизма. Глава государства добавил, что «самым внимательным образом» надо следить за тем, чтобы сдержать рост цен и на строительные работы.

Проект, созданный по инициативе Путина, предполагает подведение голубого топлива на бесплатной основе до границ участка. Далее граждане могут провести газ до дома, однако для этого им нужно заключить комплексный договор.