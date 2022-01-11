Фото: пресс-служба суда

Трое бывших сотрудников управления по вопросам миграции предстанут перед судом. Они обвиняются в организации незаконного въезда иностранных граждан на территорию РФ. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, в зависимости от степени участия в незаконной деятельности они обвиняются в организации незаконной миграции, совершенной лицом с использованием своего служебного положения и получении взятки в значительном размере.

— Неправомерные действия злоумышленников пресечены сотрудниками полиции, с двумя обвиняемыми заключено соглашение о сотрудничестве. Их дела были направлены в Таганский районный суд города Москвы, — отметила Нефедова.

По данным ведомства, один из обвиняемых — начальник отдела по вопросам депортации, реадмиссии и ограничений въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию. Договорившись с инспектором отделения организации он (начальник — прим. «ВМ») с февраля 2019 года и по июль 2020 года занимался организацией незаконного въезда граждан других государств на территорию РФ. Для этого они изготавливали поддельные копий свидетельств о заключении брака между иностранцем и гражданином России.

После этого начальник отдела заверял фальшивые документы поддельными печатями московских нотариусов и давал указание подчиненному отменить запрет на въезд иностранного гражданина, по уважительной причине (брак — прим. «ВМ»).

Таким образом, злоумышленники успели «помочь» попасть на территорию России семи гражданам других государств.

11 января стало известно, что в столице эвакуируют 12 районных судов и Мосгорсуд. Заседания судов прервали.