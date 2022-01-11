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Молодая модель из Москвы стала жертвой насильника на фотосессии

Анастасия Колоскова

Происшествия
Молодая модель из Москвы стала жертвой насильника на фотосессии
Фото: pixabay / fsHH

Юная модель из Москвы стала жертвой насильника на фотосессии. Об этом во вторник, 11 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», девушке в мессенджере Telegram пришло сообщение от неизвестного, который представился организатором фотосессии. Он предложил ей приехать в подмосковный Красногорск, чтобы поучаствовать в съемках. Обсудив с организатором размер гонорара, а также другие условия работы, она согласилась.

На следующее утро за москвичкой приехал таксист и отвез ее на съемку. На месте девушку встретил неизвестный мужчина и проводил в дом. Обстановка в помещении не внушила молодой девушке доверия, и она заявила о желании уехать. Однако в ответ на это незнакомец принялся ей угрожать, а затем избил девушку и изнасиловал ее.

Спустя некоторое время пострадавшей удалось сбежать из помещения. Приехав домой, девушка обратилась к сотрудникам правоохранительных органов.

По данному факту проводится проверка.

До этого стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении трех подростков в возрасте 16 и 17 лет, которые обвиняются в изнасиловании своей 13-летней знакомой.

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