Вирусолог предупредил о росте заражений «омикрон»-штаммом в России

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Омикрон» активно распространяется по всему миру, и он уже проник в Россию, поэтому рост заболевших этим штаммом мы, скорее всего, увидим на следующей неделе. Об этом сообщил вирусолог Максим Скулачев.

— «Омикрон» бушует по всему миру во всех странах. Это вопрос недели-другой, когда мы увидим рост заболеваемости, — сообщил эксперт в комментарии Life.ru.

По словам специалиста, когда два месяца назад новый штамм начал активно распространяться, нужно было полностью запретить въезд в страну и закрыть границы. Теперь же в стране уже есть большое количество человек, которые заболели «омикроном».

Напомним, что штамм «Омикрон» был выявлен в Южно-Африканской Республике в ноябре 2021 года. Многие специалисты отмечают высокую заразность этого варианта.

Специалисты полагают, что он может представлять угрозу из-за быстрого распространения и большого количества мутаций, передает Nation News.

11 января в Центре Гамалеи заявили, что Россию накроет штамм COVID-19 «омикрон». Подъем заражения коронавирусной инфекцией в России ожидается в конце января — начале февраля 2022 года.