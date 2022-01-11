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Женщина и ее грудной ребенок заболели «омикроном» в Ростовской области

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Женщина и ее грудной ребенок заболели «омикроном» в Ростовской области
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Штамм коронавируса «омикрон» обнаружили у женщины и ее шестимесячного ребенка в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил глава областного Роспотребнадзора Евгений Ковалев во вторник, 11 января.

— Хочу проинформировать штаб о выявлении ростовским противочумным институтом при секвенировании биоматериала от шестимесячного ребенка и женщины из города Ростова-на-Дону нового коронавируса, относящегося к геноварианту «омикрон», — рассказал представитель ведомства.

Ни сами заболевшие, ни члены семьи, ни близкие не выезжали за рубеж и не имели контактов с вернувшимися из-за границы, уточнил он. Таким образом, новый вариант имеет местное распространение, приводит слова Ковалева РИА Новости.

28 декабря Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.

Рекомендации призваны обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории страны. В новую версию документа включена информация об актуальных препаратах, также в ней актуализированы сведения об использовании препарата «Фавипиравир».

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