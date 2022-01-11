Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 69 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект развития территории бывшего Тушинского аэродрома рядом со стадионом «Спартак». Об этом во вторник, 11 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Общая площадь территории достигает 156,3 гектара. На ней планируется возвести жилье и социальную инфраструктуру, включая объекты программы реновации, а также спортивные, духовно-культурный и торгово-развлекательный центры.

— Проект планировки определяет окончательные параметры застройки этой перспективной территории, освоение которой станет одним из крупнейших градостроительных проектов в Москве ближайшего десятилетия, — говорится в сообщении.

Суммарная поэтажная площадь объектов в габаритах наружных стен планируемой застройки составит порядка 1,58 миллиона квадратных метров недвижимости. Так, например, на территории бывшего аэродрома планируется построить два стартовых дома для переселения по программе реновации, четыре школы на 3775 учеников и семь детских садов на 1425 детей.

Кроме того, рядом с выходом со станции метро «Спартак» возведут здание ТПУ. Запланировано и развитие улично-дорожной сети — строительство магистральных и местных улиц общей протяженностью свыше 5 километров. Для пешеходов обустроят тротуары общей протяженностью 8,9 километра, передает агентство городских новостей «Москва».

В первые дни нового года «Вечерняя Москва» поговорила с Сергеем Собяниным об итогах и планах развития города. Обсуждали перспективы строительства станций метро, реконструкцию поликлиник, благоустройство центральных улиц и обычных дворов.