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Мурашко заявил о переломном моменте в борьбе с пандемией COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Мурашко заявил о переломном моменте в борьбе с пандемией COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия находится в переломном моменте в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко во вторник, 11 января.

— Мы находимся в переломной точке, когда в регионах решается вопрос, как будет развиваться ситуация. Конечно же, здесь немедицинские меры ограничительные и медицинские профилактические, в частности, вакцинация, — это ключевые факторы по сдерживанию взрывного роста заболеваемости населения, — приводит слова Мурашко РИА Новости.

28 декабря Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.

Рекомендации призваны обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории страны. В новую версию документа включена информация об актуальных препаратах, также в ней актуализированы сведения об использовании препарата «Фавипиравир».

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