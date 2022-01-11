Врачи назвали пять главных симптомов инсульта

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Врачи перечислили симптомы инсульта, которые возникают у 75 процентов тех, кто сталкивался с этой проблемой.

Первым сигналом инсульта является временное нарушение зрения. У многих предметы начинают двоиться в глазах.

Еще один очевидный сигнал инсульта — слабость в руках и ногах и асимметрия лица. Самым серьезным признаком является опускание одного уголка рта. Также сигналом инсульта является нарушение речи. Если она становится невнятной, заторможенной, нужно срочно обратиться за консультацией к медицинским специалистам.

Кроме того, об инсульте может свидетельствовать временная потеря памяти.

Пятый симптом инсульта — появление перебоев в работе сердца, возникновение аритмии, передает «Царьград».

Ранее ученые рассказали, что повышает риск инсульта в 60 раз. Ирландские ученые из университета в Голуэе выяснили, что люди, которые часто испытывают гнев и тяжелые физические нагрузки, имеют высокий риск инсульта.

В рамках исследования специалисты проанализировали 13,5 тысячи случаев инсульта у граждан 32 государств.