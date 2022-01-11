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Терапевт пояснил, чем может быть опасно для организма низкое атмосферное давление

Ирина Игнатенко

Общество
Терапевт пояснил, чем может быть опасно для организма низкое атмосферное давление
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, для кого может быть опасно низкое атмосферное давление.

Специалист пояснил, что при резких перепадах атмосферного давления людям приходится подстраиваться под внешние факторы и менять давление внутри организма. Не у всех этот процесс проходит без проблем.

Он подчеркнул, что влиянию низкого атмосферного давления подвержены пожилые люди, имеющие нарушения нервно-сосудистой регуляции. У них может возникнуть гипертонический криз, так как из-за нарушения регулировки организм не успевает снизить давление внутри себя, передает РИАМО.

На текущей неделе в Москве ожидаются резкие перепады атмосферного давления. 14 января давление опустится до рекордно низкого значения.

Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировали в Москве 19 декабря. Так, в 05:00 на главной метеостанции Москвы — ВДНХ — рекордный показатель для этой даты составил 973,8 гПа (730,6 миллиметра ртутного столба). Причиной настолько низкого атмосферного давления стал глубокий североатлантический циклон.

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