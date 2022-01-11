Появилось видео пожара в доме престарелых в подмосковном Пушкине

Россия, Московская область, Пушкино, микрорайон Звягино, Школьная улица, 41Б Карта всех событий
Спасатели эвакуировали 48 человек из-за пожара в доме престарелых в подмосковном Пушкине. Об этом сообщает Telegram-канал «112» во вторник, 11 января.
— Возгорание возникло на крыше здания. Постояльцы и сотрудники эвакуированы — всего 48 человек, — говорится в сообщении.
В результате происшествия, как уточняется, нет пострадавших. Площадь горения составляет 1000 квадратных метров, отмечает «112».
11 января в прокуратуре Московской области сообщили, что инициировали проверку в связи с данным пожаром. Ведомство займется установлением причин возгорания и даст оценку исполнения российского законодательства.
Проводить проверку будет Пушкинская городская прокуратура. На место пожара выехал городской прокурор Андрей Чижов, соответствующее поручение отдал подмосковный прокурор Сергей Забатурин.