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Пассажира московского метро избили пистолетом по голове

Георгий Соланович

Происшествия
Пассажира московского метро избили пистолетом по голове
Фото: moscow-live
Россия, Москва, метро Чеховская Карта всех событий

Пассажир столичного метро получил несколько ударов пистолетом по голове. Он был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщил источник «Вечерней Москвы» во вторник, 11 января.

Инцидент произошел в субботу, 8 января, на станции метро «Чеховская». Два пассажира что-то не поделили и начали оживленно спорить. В ходе выяснения отношений один из них достал пневматический пистолет и несколько раз ударил им по голове своего оппонента.

Вскоре после этого медики забрали пострадавшего с места инцидента и доставили в НИИ имени Склифосовского.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

11 января стало известно, что лжепродавец украл у 47-летнего московского жителя почти четыре тысячи рублей. Потерпевший увидел ранее в интернете объявление о продаже коробок со спортивными наклейками, после чего откликнулся на сообщение и договорился с якобы продавцом о покупке трех коробок с товаром на общую сумму 3800 рублей.

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