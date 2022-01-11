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Сергей Собянин: Критического роста случаев COVID-19 на праздниках не было

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин: Критического роста случаев COVID-19 на праздниках не было
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Критического роста случаев заболевания коронавирусом в новогодние праздники в Москве не было. Об этом во вторник, 11 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

По его словам, в сутки в городе госпитализировали от 600 до 750 пациентов, что не является для Москвы высоким уровнем.

— Праздничные дни в Москве прошли более или менее спокойно, все службы работали в штатном режиме, в том числе и медицинские службы. Какого-то критического роста заболеваемости не наблюдалось. Госпитализации шли в рамках 600-750 пациентов в сутки, что в общем тоже для Москвы означает невысокий уровень, — цитирует мэра РИА Новости.

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До этого Собянин сообщил, что из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон» планируется мобилизовать дополнительный коечный фонд в Москве. Мэр сообщил, что также необходимы мобилизация всей системы здравоохранения и усиление контроля за соблюдением правил Роспотребнадзора. Также особое внимание, подчеркнул Собянин, следует уделить вакцинации.

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