Сергей Собянин рассказал о планах мобилизовать дополнительный коечный фонд из-за «омикрона»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон» планируется мобилизовать дополнительный коечный фонд в Москве. Об этом во вторник, 11 января, сообщил, мэр столицы Сергей Собянин в ходе президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Мэр сообщил, что также необходима мобилизация всей системы здравоохранения, а также усиление контроля за соблюдением правил Роспотребнадзора. Также особое внимание, подчеркнул Собянин, следует уделить вакцинации.

— Все эти меры стандартные, отработанные, но, тем не менее, в сегодняшней ситуации (распространения «омикрона» прим. ВМ) они приобретают новое значение, — цитирует мэра агентство городских новостей «Москва».

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До этого мэр Москвы сообщил, что на сегодняшний день в столице зафиксировано уже много случаев заболевания штаммом коронавируса «омикрон», и эта цифра быстро растет. По его словам, в соседних государствах наблюдается «взрывной рост» заболеваемости из-за нового штамма. В Москве также сейчас можно заметить значительный рост заболевания именно «омикроном».