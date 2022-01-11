Кардиолог рассказала, как пережить резкий спад атмосферного давления

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Старый Новый год в Центральном и Северо-Западном округах России будет сопровождаться резким спадом атмосферного давления. Врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, как сохранить свое здоровье в этот период.

Она рекомендовала высыпаться и принимать контрастный душ. Все эти меры призваны улучшить тонус сосудов и, соответственно, состояние человека. Маршинцева подчеркнула, что особенно чувствительны к резким перепадам давления граждане со слабой нервной системой: у них наблюдаются резкая смена настроения и повышенная сонливость.

— В группу риска входят пациенты с артериальной гипертензией: они ощущают себя хуже при низком атмосферном давлении, когда их уже скорректированное медикаментозным способом состояние начинает варьироваться, — добавила врач в беседе с Пятым каналом.

Однако если человек не восприимчив к природным изменениям, то даже в период резкого перепада давления каких-либо изменений в его состоянии наблюдаться не будет, резюмировала Маршинцева.

11 января врач-терапевт Андрей Звонков также пояснил, для кого может быть опасно низкое атмосферное давление.