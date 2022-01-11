Смолов может перейти в «Динамо»

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Российский футболист Федор Смолов может перейти в московское «Динамо». Сине-белые в своем Telegram-канале анонсировали трансфер игрока.

— По информации СММщиков футбольной команды, нападающий Фёдор Смолов пока не перешел в московский клуб, — сообщение «Динамо» в социальной сети.

«Пока» – слово многообещающее. СМИ также отмечали, что московский «Локомотив», за который сейчас выступает 31-летний форвард, и сине-белые близки к договоренности и сейчас обсуждают условия контракта игрока. Железнодорожники готовы отпустить Смолова за символическую сумму, однако зарплата нападающего требует тщательного согласования - нынешний железнодорожник получат много больше лучших игроков «Динамо» – € 3,1 миллиона.

В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Смолов забил 7 голов в 15 матчах, «Локомотив» имеет в своем активе 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Сине-белые же набрали 36 очков и всего лишь на два отстают от лидера чемпионата – питерского «Зенита».

29 декабря 2021 года стало известно, что московский футбольный клуб ЦСКА согласовал условия личного контракта с сербским специалистом Марко Николичем.