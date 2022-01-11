Терапевт рассказала, какой по счету инсульт может стать смертельным
Человек может перенести до 15 микроинсультов, однако это не значит, что даже второй не может стать летальным. Об этом рассказал кандидат медицинских наук врач-терапевт Алексей Жито.
Он отметил, что при каждом инсульте когнитивные способности человека – память, внимание, речь – будут ухудшаться. Более того, пациент может вовсе потерять возможность осуществлять ту или иную функцию.
Что касается максимального количества инсультов, которое способно пережить человеческое тело, Жито уточнил, что сказать наверняка невозможно.
— Если пациент пережил один легкий (инсульт — прим. «ВМ»), это не значит, что все они будут легкими и больше их не будет. Это значит, что второй может стать смертельным, — резюмировал специалист в беседе с 5-tv.ru.
11 января врачи перечислили симптомы инсульта, которые возникают у 75 процентов тех, кто сталкивался с этой проблемой. Уточняется, что первым сигналом инсульта является временное нарушение зрения. У многих предметы начинают двоиться в глазах.