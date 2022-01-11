Терапевт рассказала, какой по счету инсульт может стать смертельным

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Человек может перенести до 15 микроинсультов, однако это не значит, что даже второй не может стать летальным. Об этом рассказал кандидат медицинских наук врач-терапевт Алексей Жито.

Он отметил, что при каждом инсульте когнитивные способности человека – память, внимание, речь – будут ухудшаться. Более того, пациент может вовсе потерять возможность осуществлять ту или иную функцию.

Что касается максимального количества инсультов, которое способно пережить человеческое тело, Жито уточнил, что сказать наверняка невозможно.

— Если пациент пережил один легкий (инсульт — прим. «ВМ»), это не значит, что все они будут легкими и больше их не будет. Это значит, что второй может стать смертельным, — резюмировал специалист в беседе с 5-tv.ru.

11 января врачи перечислили симптомы инсульта, которые возникают у 75 процентов тех, кто сталкивался с этой проблемой. Уточняется, что первым сигналом инсульта является временное нарушение зрения. У многих предметы начинают двоиться в глазах.