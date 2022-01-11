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Почти миллиард подарков отправили друг другу на Новый год пользователи «Одноклассников»

Евгений Белоусов

Общество
Почти миллиард подарков отправили друг другу на Новый год пользователи «Одноклассников»
Фото: Pexels

Пользователи социальной сети «Одноклассники» в новогодние праздники поздравляли друг друга с помощью подарков, делились фото и видео, а также загадывали желания. Специалисты социальной сети подсчитали, что за эти праздники пользователи отправили друг другу почти миллиард подарков.

С 30 декабря по 1 января пользователи «Одноклассников» отправили друг другу более 900 миллионов подарков. Именно в эти дни пользователи традиционно активно поздравляли друг друга с праздниками. Самым популярным подарком стало изображение символа нового 2022 года — тигра. Его подарили более 18,5 миллиона раз.

Топ городов по количеству отправленных подарков среди российских регионов возглавили Москва, Новосибирск и Краснодар. А самой щедрой на виртуальные поздравления оказалась пользовательница, которая в течение трех дней (30, 31 декабря и 1 января) отправила более 13 тысяч подарков.

За эти же три дня в «Одноклассниках» было отправлено более 56 миллионов стикеров. Также перед Новым годом в «Одноклассниках» появились бесплатные открытки с героями «Союзмультфильма» — Заяц и Волк из новых серий «Ну, погоди! Каникулы», а также Чебурашка и Гена из мультфильма «Чебурашка» — закидали добрыми пожеланиями более 45 миллионов человек, а суммарно пользователи отправили друг другу рекордные 200 миллионов снежков.

Кроме того, рекордные показатели по вовлеченности показал сервис «Моменты», в котором аудитория на Новый год превысила 18,5 миллиона человек.

В честь Нового года платформа «VK Видео» подготовила для «Одноклассников» и «ВКонтакте» персональные поздравительные ролики от нейросетей — ими поделились 6,2 миллиона человек. Всего на платформе «VK Видео» набралось под такими поздравлениями более 685 миллионов просмотров.

До этого эксперты сервиса «Яндекс.Маркет» провели опрос своих пользователей и выяснили, сколько денег они готовы потратить на новогодние праздники. Как оказалось, большая часть респондентов, 42,2 процента, готовы потратить на новогодние подарки от двух до пяти тысяч рублей.

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