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Салливан счел чрезвычайной ситуацию на границе России и Украины

Иван Юминов

В мире
Салливан счел чрезвычайной ситуацию на границе России и Украины
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

«Стягивание» российских войск к границам с Украиной создает ощущение чрезвычайной ситуации. Об этом заявил посол США в России Джон Салливан во вторник, 11 января.

— У нас есть острая проблема в Украине, ситуация обостряется массированным стягиванием российских военных сил к границе с Украиной. У США это создает ощущение чрезвычайной ситуации, — рассказал дипломат.

Глава Госдепа Энтони Блинкен, как и его заместитель Уэнди Шерман, призывают к деэскалации, приводит слова Салливана РИА Новости.

10 января российско-американские переговоры о гарантиях безопасности завершились в Женеве. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

Россию представляли замглавы МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Со стороны американцев на переговорах присутствовала заместитель госсекретаря Венди Шерман.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

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