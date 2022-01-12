Первый человек без гражданства получил в Москве временное удостоверение личности

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Первый человек без гражданства получил в столице временное удостоверение личности. Об этом во вторник, 11 января, сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

— Первым человеком в Москве, который получил так называемый зеленый «паспорт негражданина», то есть временное удостоверение личности, стал 53-летний Якубджан Хакимджанов. Он провел в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве (Сахарово) более двух лет, потому что из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать, — рассказала она.

Правозащитница добавила, что Хакимджанов родился в Душанбе, а в возрасте пяти лет его семья переехала в Астрахань. При этом в школу он не ходил, а вел асоциальный образ жизни.

По словам Меркачевой, после очередного задержания полицейские выяснили, что правонарушитель не является гражданином ни одного государства, что и стало основанием для выдачи ему временного удостоверения личности, сообщает ТАСС.

В России 24 августа 2021 года вступили в силу поправки к закону, которые дают возможность выдачи лицам, в силу различных причин находящимся в РФ с неурегулированным правовым статусом, временного удостоверения личности лица без гражданства.

Жительница Подмосковья попросила выдать ей советский паспорт, назвав РФ коммерческой организацией. В Барвихинский отдел полиции Одинцовского района обратилась женщина, которая потребовала выдать ей вместо российского паспорта паспорт гражданина СССР, объяснив это тем, что РФ является не страной, а английской коммерческой организацией.