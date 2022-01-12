Врачи назвали понижающий артериальное давление фрукт

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Врачи рассказали, что есть фрукт, который не только помогает при гипертонии, но и обладает рядом других лечебных свойств.

Медики отметили, что одним из малоизвестных свойств граната является то, что он снижает артериальное давление. Гранат и гранатовый сок помогают нормализовать артериальное давление и укрепляют иммунную систему. Но специалисты подчеркивают, что злоупотреблять этим плодом, воспринимая его в качестве лекарства, неправильно.

В ходе одного из исследований ученые установили, что пациенты с гипертонией, которые пили гранатовый сок на протяжении двух недель, смогли понизить и контролировать свое артериальное давление. В исследовании принимали участие пациенты в возрасте от 30 до 60 лет.

Однако врачи не рекомендуют употреблять гранатовый сок людям с низким артериальным давлением, потому что в этом случае напиток оказывает неблагоприятное влияние.

Также, по словам медиков, гранат защищает от множества заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, болезнь Альцгеймера, сахарный диабет второго типа и ожирение, сообщается на портале Türkiye.

Ученые обнаружили повышающий артериальное давление продукт. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в октябре призвало сети ресторанов и производителей продуктов питания снизить содержание соли в своих продуктах.