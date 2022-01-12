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«Боже мой, горе»: Губерниева шокировала смерть Зеленского

Юлия Курганова

Общество
«Боже мой, горе»: Губерниева шокировала смерть Зеленского
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев много лет был лично знаком с журналистом Михаилом Зеленским. Новость о его смерти потрясла Губерниева. Об этом он написал в своем Telegram-канале в среду, 12 января.

— Господи, Миша Зеленский умер… Больше 20 лет вместе работали, дружили… Боже мой, горе… Парню всего 46 было, — отметил ведущий.

Так он прокомментировал сообщение о скоропостижной смерти своего друга и коллеги.

О смерти Михаила Зеленского сообщил во вторник, 11 января, замруководителя телеканала «Культура» Александр Ефимович на странице в Facebook.

Михаил Зеленский с 1997 года по 1999 год работал на «Радио России — Ностальжи» и телеканале «ТВ-Центр» ведущим информационных программ. В 1999 году он стал ведущим дневных выпусков программы «Вести» на канале «Россия». В 2001 году стал ведущим программы «Вести-Москва», а с 2006 года — ведущим телеканала «Россия-24». С 2011 по 2013 год Зеленский вел шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». В 2016 году стал ведущим программы «Билет в Большой» на канале «Россия Культура». Помимо прочего, Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».

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