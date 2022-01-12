Диетолог назвал болезни, к которым может привести злоупотребление сыром

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Врач-диетолог Андрей Бобровский сообщил, что сыр особенно полезен зимой, но употреблять его каждый день нельзя. Он рассказал, к каким заболеваниям может привести чрезмерное употребление этого продукта.

По словам врача, в «необдуманных количествах» сыр может приводить к развитию атеросклероза, гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний, а также мочекаменной болезни.

— Сыр не является продуктом для ежедневного употребления, поскольку он достаточно калориен, кроме того, он содержит плохие жиры, плохой холестерин, — пояснил Бобровский.

Диетолог добавил, что в состав многих сортов сыра входит большое количество соли, что тоже представляет угрозу для организма. Если человек не готов исключить этот продукт из своего повседневного рациона, то ему следует ограничить его употребление до 100-150 граммов в сутки.

В умеренном количестве сыр полезен, входящие в его состав белки являются «строительным материалом» для организма и укрепляют иммунитет, подчеркнул врач.

— Сыр — это молочный продукт, богатый полноценным белком, аминокислотами, усвояемость этого белка высокая. Благодаря хорошему белку сыр поддерживает иммунитет, способствует хорошему функционированию всего организма, ведь белок — «кирпичики», строительный материал, из которого состоит наше тело, — рассказал медик в интервью радио Sputnik.

Кроме того, сыр является ценным источником кальция и витаминов группы B, особенно B12.

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