Минздрав назвал регионы с самой высокой преждевременной смертностью

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Чечня, Чукотка и Ненецкий (НАО) автономный округ оказались регионами с самой высокой преждевременной смертностью. Об этом говорится в исследовании Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Министерства здравоохранения России.

При подсчете использовалась система «Потерянные годы жизни», которая позволяет оценить масштабы потерь продолжительности жизни в регионах. На Чукотке этот показатель составил 7,76, в Чечне — 7,18, в НАО — 7,17.

Также в пятерку худших регионов по данному показателю попали Тыва (7,16 потерянных лет) и Оренбургская область (6,91 потерянных лет).

Самая благоприятная ситуация выявлена в Ингушетии (3,59 потерянных года), Адыгее (4,5 потерянных года), Севастополе (4,64 потерянных года), Карачаево-Черкессии (4,69 потерянных года) и Калининградской области (4,86 потерянных года).

Самыми распространенными причинами преждевременной смертности были названы болезни системы кровообращения, новообразования, внешние причины, болезни органов пищеварения и коронавирус, сообщает РИА Новости.

Голикова сообщила о снижении смертности на 19,6 процента в декабре. Она рассказала, что за 29 дней декабря 2021 года по сравнению с 29 днями ноября этого же года смертность снизилась на 19,6 процента, при этом в структуре смертности преобладает смертность от коронавируса.