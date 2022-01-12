Названы самые популярные у москвичей новогодние подарки

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Среди подарков на Новый год популярностью пользуются игры, игрушки, бытовая техника, гаджеты и гардероб. Выручка профильных магазинов в последние пять дней декабря увеличилась в несколько раз, по сравнению с аналогичным периодов в ноябре.

— Новый год — это прежде всего детский праздник, поэтому вполне ожидаемо, что лидерами по приросту продаж оказались игры и игрушки. За последние пять дней 2021 года, с 27 по 31 декабря, среднесуточная выручка магазинов с такими товарами составила 433,7 миллиона рублей, увеличившись в четыре раза по сравнению с последней полной рабочей неделей предыдущего месяца — с 22 по 26 ноября, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, наибольшая выручка за эти дни была 30 декабря — она составила 118 миллионов рублей.

Оборот ювелирных магазинов также вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным промежутком ноября. С 28 по 30 декабря их оборот ежедневно превышал сумму в миллиард рублей.

— Традиционно для подарков на Новый год жители и гости столицы выбирают бытовую электронику и гаджеты, видео- и аудиотехнику. В частности, спрос на электротовары для дома в конце года вырос более чем на 35 процентов, выручка профильных магазинов с 27 по 31 декабря превысила 1,3 миллиарда рублей, — отметил глава столичного Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Он сообщил, что оборот магазинов по продаже компьютерной техники, мобильных телефонов, видео- и аудиоаппаратуры вырос на 80,3 процента и составил более 14,9 миллиарда рублей. Также на 39 процентов вырос оборот магазинов одежды и обуви, спрос на косметику вырос более, чем на 80 процентов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что пользователи социальной сети «Одноклассники» в новогодние праздники поздравляли друг друга с помощью подарков, делились фото и видео, а также загадывали желания. Специалисты социальной сети подсчитали, что за эти праздники пользователи отправили друг другу почти миллиард подарков.