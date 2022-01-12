Экономист рассказала, какой стаж больше не учитывается при начислении пенсии

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В настоящее время в России трудовой стаж не является определяющим фактором при начислении гражданам пенсии, однако в некоторых случаях он имеет особое значение. Об этом рассказала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Так, она напомнила, что для выхода на досрочную пенсию может учитываться специальный трудовой стаж.

— Это трудовая деятельность, которую осуществлял гражданин в особых сложных условиях, и ему полагаются дополнительные льготы и надбавки, — пояснила специалист.

Она также добавила, что в настоящее время в стране опыт работы не учитывает время очного обучения студента в высших учебных заведениях. При этом срок службы в армии имеет значения, но только в том случае, если гражданин был занят трудовой деятельностью до и после периода службы.

Григорьева уточнила, что начисление пенсии в большей степени зависит не от стажа работы, а от размера страховых взносов, которые уплачивало руководство компании или предприятия, передает РИА Новости.

С 1 января 2022 года пенсии россиян стали выше. Индексация выплат неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца составила 5,9 процента. Об этом «ВМ» недавно напомнила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Также она подчеркнула, что индексация пенсии означает рост стоимости 1 ИПК для расчета уровня страховой пенсии до 104,69 рубля. Теперь фиксированная выплата составит 6401 рубль.

Кроме того, 1 апреля 2022 года в России произойдет перерасчет социальных пенсий. Их индексация составит 7,7 процента. Среднегодовой размер страховой пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, а социальной пенсии — 10 307 рублей.