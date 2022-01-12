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Более трех тысяч разработок представили на платформе «Карта инновационных решений» 

Виктория Сикерина

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Итоги — 2021
Город
Более трех тысяч разработок представили на платформе «Карта инновационных решений» 
Фото: Pixabay

Более двух тысяч российских предприятий представили свыше трех тысяч инновационных разработок на открытой онлайн-платформе «Карта инновационных решений» за 2021 год. Об этом сообщил глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин в среду, 12 января.

Он отметил, что за минувший год специалисты сервиса разработали тематические подборки с актуальной информацией об услугах и товарах отечественных и зарубежных компаний.

— Онлайн-платформа позволяет крупному бизнесу, а также учреждениям и ведомствам находить и изучать современные технологичные продукты и услуги, а главное — сразу же связываться с их создателями. По итогам 2021 года самыми популярными технологиями, представленными на карте, стали искусственный интеллект, интернет вещей и большие данные, — заявил руководитель ведомства.

Для поиска нужной новации необходимо открыть раздел «Каталог решений». Здесь представлено 12 сфер. В их числе общепит, здравоохранение, торговля и услуги, ЖКХ, транспорт и другие.

К каждой разработке приложены специальные карточки с необходимыми сведениями о ней, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Алексей Фурсин рассказал, что более 200 столичных компаний приняли участие в акселерационных программах, которые разработал Московский экспортный центр, в 2021 году. Этот показатель втрое опередил уровень 2020 года.

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