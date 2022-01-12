Специалисты МБМ рассказали, как превратить хобби в прибыльный бизнес

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Творчество может не только радовать человека и его близких, но и приносить доход. О том, как монетизировать свои увлечения, рассказали специалисты государственного бюджетного учреждения «Малый бизнес Москвы» (МБМ).

— Создание товаров ручной работы и оказание услуг — хобби, которое легко трансформировать в прибыльный бизнес. И для этого не понадобятся большие стартовые вложения. Нужно лишь познакомиться с основами предпринимательства и постепенно развивать свое дело, повышая узнаваемость бренда и выходя на новые рынки сбыта. Вся необходимая информация собрана в экосистеме «Все о самозанятости от а до я» на портале учреждения «Малый бизнес Москвы», — сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Чтобы начать свое дело, необходимо официально оформить бизнес — стать самозанятым. Сделать это можно с помощью официального приложения ФНС России «Мой налог», на сайте службы и в уполномоченных банках-партнерах.

Затем необходимо узнать свою целевую аудиторию. Например, мягкие игрушки востребованы у родителей, которые покупают их своим детям, а за свадебной фотосъемкой обратятся молодые люди. Перед стартом проекта следует узнать о спросе на свою продукцию. В этом помогут опросы в социальных сетях и изучение конкурентов. Далее необходимо определиться с ценой на продукцию. Она зависит от нескольких факторов — стоимости материалов, временных затрат, затрат на продвижение и желаемой прибыли. С началом производства наступает этап маркетинга — поиска первых клиентов, расширение клиентской базы и реклама.

Со всеми этапами могут помочь специалисты МБМ, а для участников программы доступны специальные предложения от партнеров. Кроме того, МБМ помогает разобраться в льготах, положенных московским самозанятым: можно получить кредит на развитие бизнеса или приобрести помещение со скидкой, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что столичный центр занятости «Моя карьера» разработал обучающую программу по эффективному трудоустройству. В рамках курса москвичам расскажут, как правильно подготовиться к собеседованию с потенциальным работодателем и определиться с профессией.