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Жириновский предсказал эвакуацию миллионов американцев в Сибирь

Полина Долганова

В мире
Жириновский предсказал эвакуацию миллионов американцев в Сибирь
Фото: Пресс-служба Госдумы

Миллионы жителей США будут в будущем эвакуироваться в Сибирь из-за межнациональных конфликтов в Штатах. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил политик Владимир Жириновский.

По его словам, в США произойдет такой же распад, какой случился когда-то в СССР.

Он отметил, что Советский Союз распался, потому что «русские подкармливали национальные окраины». То же самое, по мнению политика, в настоящее время происходит в США.

— Там нет национальных окраин, но там есть афроамериканцы, мексиканцы, небелое население в общем, которое уже диктует свою волю, а белым все больше запрещают говорить о своих правах, своей культуре, своей истории. Их, по сути, просто отменяют в США, — отметил Жириновский.

Он также предположил, что через десятилетие белые американцы могут составлять меньшинство от общего количество жителей Америки. Когда это произойдет, они начнут переезжать в Канаду, Австралию и в Сибирь.

В октябре 2021 года «Вечерняя Москва» писала, что популярность президента Соединенных Штатов Джо Байдена за первые девять месяцев на посту лидера страны пережила более стремительное падение, чем уровень поддержки любого другого американского президента со времен Второй мировой войны.

Рейтинг Байдена снизился на 11,3 процентных пункта (с 56 процентов до 44,7 процента). Отмечается, что такое снижение больше, чем показатели падения рейтинга десяти предыдущих президентов США. Предыдущим обладателем «рекорда» по самому быстрому снижению уровня поддержки был 44-й американский президент Барак Обама, рейтинг которого за первые девять месяцев президентства снизился на 10,1 процентных пункта.

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