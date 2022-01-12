Детский сад на 200 мест ввели в эксплуатацию на юго-западе столицы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, поселение Филимонковское Карта всех событий

В столице ввели в эксплуатацию детский сад на 200 мест. Он находится на юго-западе города в составе жилого комплекса «Цветочные поляны». Об этом в среду, 12 января, сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

— Получено разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада в составе жилого комплекса «Цветочные поляны». Проект реализует девелопер ГК «МИЦ» по адресу: поселение Филимонковское, дер. Староселье (НАО). Образовательное учреждение построено в рамках соглашения с инвестором, по условиям которого объект будет передан городу, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

Как сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, площадь трехэтажного детского сада составляет 2800 квадратных метров. Он рассчитан на посещение 200 дошкольников одновременно — планируется восемь групп по 25 человек. Учреждение оборудовано всем необходимым для воспитанников с ограниченными возможностями. Также здесь присутствуют спальные и игровые комнаты, музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет, пищеблок и прочие хозяйственные помещения.

Отмечается, что девелопер ГК «МИЦ» заключил договоры с властями на обеспечение трех проектов Москвы 12 образовательными учреждениями, рассчитанных на 5,5 тысячи детей.

— Теперь девелопер может приступить к процессу передачи объекта в собственность города, — резюмировала Пятова.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что девять школ-гигантов на 11,5 тысячи учеников появятся в Москве в текущем году. Он отметил, что образовательные учреждения планируют ввести в эксплуатацию на Волоколамском шоссе, Люблинской улице, 17-м квартале городского района Некрасовка и в Новой Москве.