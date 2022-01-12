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Жители столицы свыше 8,5 тысячи раз оформили запись к нотариусу через mos.ru

Виктория Сикерина

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Жители столицы свыше 8,5 тысячи раз оформили запись к нотариусу через mos.ru
Фото: Pexels

Пользователи портала mos.ru более 8,5 тысячи раз оформили запись на прием к нотариусу за второе полугодие 2021 года. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов в среду, 12 января.

Он отметил, что проект разработали Московская городская нотариальная палата и столичное правительство в июне 2021 года.

— Сервис на mos.ru позволяет записаться к нотариусу в несколько кликов: пользователю достаточно выбрать удобную нотариальную контору и время посещения, а также отметить причину обращения. Это позволяет не ждать в очереди — житель приходит на прием к назначенному часу. Мы видим, что услуга востребована у пользователей, поэтому регулярно подключаем к сервису новых нотариусов, — заявил замруководителя главы города.

Козлов добавил, что в декабре к сервису присоединились еще 19 нотариусов. Сейчас их общее число составляет 160 человек.

Самыми востребованными услугами среди москвичей стали оформление доверенностей и согласий, наследства, подача документов при подготовке к сделке с недвижимостью, заверение копий и другие, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого Евгений Козлов рассказал, что более 13,5 миллиона рублей отправили благотворительным организациям, подключенным к порталу mos.ru, за минувший год.

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