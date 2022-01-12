Защита граждан: Забатурин рассказал о результатах работы и планах прокуратуры в 2022 году
Прокуратуре России исполнилось 300 лет. В знаменательную дату прокурор Московской области Сергей Забатурин рассказал о проделанной работе и основных направлениях деятельности ведомства. Об этом «Вечерне Москве» сообщили в прокуратуре Московской области.
По словам Забатурина, приоритетным направлением для прокуратуры является защита интересов и прав жителей.
— Я лично принял 261 человека. Стараемся всем помочь исходя из конкретной ситуации и законных полномочий, — отметил подмосковный прокурор.
По его словам, в 2021 году в прокуратуру поступило более 200 тысяч заявлений от подмосковных жителей.
Также в прошлом году ведомство восстановило права более 20 тысяч обманутых дольщиков. В текущем году предстоит помочь еще 25 тысячам дольщиков, подчеркнул Забатурин.
11 января руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила «Вечерней Москве» о том, что трое бывших сотрудников управления по вопросам миграции предстанут перед судом.