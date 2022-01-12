Прокурор Подмосковья дал совет, как общаться с телефонными мошенниками

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Советами по общению с телефонными мошенниками поделился прокурор Подмосковья Сергей Забатурин.

Он отметил, что не нужно идти на поводу у злоумышленников. Граждане должны думать о собственной безопасности и сохранности своих сбережений и проявлять бдительность.

Забатурин отметил, что злоумышленники зачастую представляются работниками службы безопасности банков и рассказывают о якобы предпринятой попытке оформить на человека какой-либо кредит. Нередко бывает, что звонящий называется сотрудником правоохранительных органов.

— Мне звонили один раз, но у нас диалог не заладился, потому что они поняли, что я просто-напросто тяну время и задаю им не те типовые вопросы, к ответам на которые они готовы. Нужно быть менее доверчивым в подобных вопросах, более осторожным и, может быть, по-хорошему наглым. Не бояться задавать те вопросы, которых мошенники не ждут, — пояснил прокурор в интервью «360».

Забатурин напомнил, что используемый мошенниками метод социальной инженерии основан на психологии. По его словам, правоохранительным органам все чаще удается раскрыть подобные преступления, успешные результаты по привлечению телефонных мошенников к уголовной ответственности встречаются все чаще.

Ситуацию с состоянием преступности в регионе в целом он назвал достаточно стабильной: рост зарегистрированных преступлений незначительный — 0,5 процента.

До этого полицейский пояснил, какие слабые места жертвы используют телефонные мошенники.