Новый спортивный комплекс построят в Кунцеве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Молодогвардейская улица, 63-65 Карта всех событий

В столичном районе Кунцево появится новый ледовый спортивный комплекс. В нем будут два хоккейных поля и залы для занятий. Об этом в среду, 12 января, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Комплекс расположится в домах 63–65 на Молодогвардейской улице. В здании будет пять этажей, а его площадь составит около 10 тысяч квадратных метров. На территории оборудуют два катка для занятий хоккеем и фигурным катанием, возведут спортивные залы для занятий танцами и боксом, возведут административные и хозяйственные помещения, построят просторный балкон.

— Основным элементом декора фасадов станут ламели с отделкой под дерево. Они будут контрастировать с керамогранитом и сэндвич-панелями. Благодаря ярким, солнечным цветам — желтому, белому и светло-коричневому — создается приятный глазу образ в современном стиле. Для города важно не только развитие спортивной инфраструктуры, но и качественный дизайн, и создаваемая в итоге городская среда, — отметил архитектор.

Кроме того, на территории разместят контрольно-пропускной пункт с магазином и автомобильную парковку, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого в пресс-службе Москомстройинвеста рассказали, что специалисты планируют возвести спортивный объект с медицинским центром на западе города. В ведомстве отметили, что здание расположится на 9-й Чоботовской аллее. Соответствующее решение приняла градостроительно-земельная комиссия столицы, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин.