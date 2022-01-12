Голикова: Уровень тестирования на COVID-19 снизился в 66 регионах России

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Уровень тестирования на коронавирусную инфекцию снизился в 66 российских регионах. Об этом в среду, 12 января, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, за первую неделю 2022 года уровень заболеваемости COVID-19 в России снизился по сравнению с последней неделей прошлого года.

Она также добавила, что российские власти планируют поставить три миллиона тест-систем на коронавирус в разные субъекты страны. Кроме того, в РФ готовится решение о выделении 3,5 миллиона рублей в месяц в течение первых шести месяцев года на новые экспресс-тесты, передает РИА Новости.

До этого Голикова сообщила о снижении смертности на 19,6 процента в декабре. Она рассказала, что за 29 дней декабря 2021 года по сравнению с 29 днями ноября этого же года смертность снизилась на 19,6 процента, при этом в структуре смертности преобладает смертность от коронавируса.

За последнюю неделю в мире выявили рекордное количество случаев заражения коронавирусной инфекцией — 15,1 миллиона. Общее количество заболевших в период с 3 по 9 января составляет 15 154 166. За это время от COVID-19 скончался 43 461 гражданин. По данным ВОЗ, к настоящему моменту всего в мире выявили 308 миллионов случаев коронавируса. Всего из-за COVID-19 скончалось пять миллионов жителей планеты.