HR-специалист объяснила, что делать при начислении «лишней» зарплаты

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Иногда бухгалтерия может по ошибке начислить сотруднику больше денег, чем следует. О том, как в таком случае поступить работнику и что делать с «лишней» зарплатой, «Вечерней Москве» рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

По ее словам, при расчете зарплатных выплат бухгалтеры могут ошибиться. Дать сбой может и компьютерная программа. Важно понимать, что это проблема бухгалтерии, которая в любом случае должна проводить повторную сверку.

В свою очередь получивший «лишнюю» зарплату сотрудник может сообщить об ошибке. Но даже если он этого не сделает и потратит деньги, никаких санкций в его отношении не возникнет. Однако если бухгалтеры выявят ошибку, сумму переплаты могут вычесть из очередной зарплаты.

— Бывает такое, что сотруднику начисляют так называемую излишне выплаченную сумму. В таком случае у работодателя есть право удержать эту сумму. Подобное право закреплено в статье 137 ТК РФ («Ограничение удержаний из заработной платы» — прим. «ВМ»), — заключила собеседница «ВМ».

До этого эксперт рассказала, как увеличение с января 2022 года МРОТ скажется на заработной плате. По словам Лоиковой, повышение в первую очередь коснется тех сотрудников, чьи зарплаты находятся ниже установленного минимума. При этом жителям столичного региона не стоит ожидать существенных доплат в связи с увеличением МРОТ. Если увеличение зарплаты и будет, то его, скорее всего, съест инфляция.