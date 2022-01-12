«Все съест инфляция»: кому повысят зарплату с января

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С 1 января 2022 года в России вырос минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Теперь он составляет 13 890 рублей в месяц. В связи с этим работодатели должны повысить зарплаты сотрудников с учетом нового МРОТ. О том, как нововведение скажется на заработной плате, «Вечерней Москве» рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

По ее словам, повышение в первую очередь коснется тех сотрудников, чьи зарплаты находятся ниже установленного минимума.

— Что означает МРОТ? Это означает, что у работника есть право получать заработную плату, которая не находится ниже установленной нормы. В текущем году это 13 890 рублей. Но при этом важно помнить: даже если в качестве зарплаты установлен МРОТ — все равно есть доплаты в виде премий за выполнение задач, нормативов и тому подобное, — сказала эксперт.

Она также отметила, что получение в качестве зарплаты только МРОТ — большая редкость, которая возможна лишь в регионах, где нет достаточного количества рабочих мест.

При этом жителям столичного региона не стоит ожидать существенных доплат в связи с увеличением МРОТ. Если увеличение зарплаты и будет, то его, скорее всего, съест инфляция.

— В декабре 2021 года рост инфляции на потребительские товары был особенно заметен. В зависимости от региона процент зарплаты, расходуемый на продукты питания, возрос, — заключила Лоикова.

О том, какие еще нововведения начали действовать в 2022 году, читайте в материале «ВМ».